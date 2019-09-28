Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

28.09.2019 10:52
Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapmıştı.

Kaynak: AA
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