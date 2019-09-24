Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Devriyeden dönen zırhlı araçlar Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli...

24.09.2019 13:53
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi

Devriyeden dönen zırhlı araçlar

Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.

Kaynak: AA
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