Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Devriyeden dönen zırhlı araçlar Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli...
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi
Devriyeden dönen zırhlı araçlar
Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapması ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.