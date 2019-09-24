Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (3)

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (3)

-Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı.

24.09.2019 09:31
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi başladı (3)

-Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Kaynak: AA
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