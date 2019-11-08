Fırat'ın doğusunda Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi başladı

08.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:44

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.



Şırnak'ın İdil ilçesinin Alakamış köyü mevkisinden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.



TSK ve Rus unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasında bulunan bölgede kara devriyesi gerçekleştiriyor. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları (İHA) da eşlik ediyor.

Üçüncü kara devriyesi ile Kamışlı'nın doğusuna ilk kez geçiş yapan TSK unsurları, Rus askerleri ile devriyesini sürdürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

Kaynak: AA