Fırat'ın Doğusunda Pyd/pkk'nın Kökü Kazınacaktır"

RAUF MALTAŞ - Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata ilişkin, "Allah'ın yardımı, Türk ordusu ile ÖSO'nun gücü ve aşiretlerin desteğiyle harekat başladığı zaman, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği topraklardan kökü kazınacaktır." dedi.

Dede, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının Suriye'deki birçok mağdur ve mazlumu sevindirdiğini vurgulayan Dede, terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen toprakların kısa sürede asıl sahiplerine iade edileceğine inandığını dile getirdi.

Dede, Suriye'nin kuzeyinde özellikle demografik yapının değiştirildiğini ve suçsuz milyonlarca insana zulmedildiğini vurgulayarak, yaşanan acı ve dramların Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin askeri harekatıyla sona ereceğini ümit ettiklerini söyledi.

Terör örgütünün şu an adeta kaçacak delik aradığını ifade eden Dede, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından terör örgütü PYD/PKK panik yaşamaya başladı. Terör örgütü üyeleri şu anda hepsi kaçmak için hazırlanmış. Allah'ın yardımı, Türk ordusu ile ÖSO'nun gücü ve aşiretlerin desteğiyle harekat başladığı zaman, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği topraklardan kökü kazınacaktır. Orası asıl sahiplerine teslim edildiği zaman teröristler ortadan kalkacaktır. Türkiye'nin sınırı da güven altında olur, biz Türk tarafına gelecek bir tehdidi, geçmeden artık engelleyebilecek güce sahip oluruz. Biz orada herkesin hakkını ve hukukunu gözetiriz. Demografik yapısını aslına uygun bir şekilde eskisi gibi tekrar dizayn ederiz. Kürt kardeşlerimize de çağrı yapıyoruz, memleketlerine dönsünler. Biz onları topraklarından uzaklaştırma düşüncesinde değiliz. Kendileriyle birlik olup eskiden olduğu gibi güzel günler yaşama arzusundayız."

"İki binden fazla aşiret mensubu hazırlık yapıyor"

Ömer Dede, Suriye'de aşiretlerin etkisinin özellikle ülkenin kuzey kesiminde tarih boyunca var olduğunu anlattı.

Suriye tarafında kalan aşiretlerin, Türkiye'nin bölgeye ayak basmasını beklediğini belirten Dede, sık sık irtibat halinde oldukları aşiret mensuplarının terör örgütü PYD/PKK mensuplarını bitirmede kararlı olduğunu aktardı.

Dede, aşiretlerin Türkiye'ye olası harekatta destek kararlılığında olduklarına dikkati çekerek, "Fırat'ın doğusu olarak nitelendirilen bölgenin tamamında aşiretlerin etkisi çok fazladır. Bu bölgeye gerçekleştirilecek harekatta her yerleşim birimi için bölgenin yerlisi olan aşiretlerden destek alacağız. Bu aşiretler hem kendi vatanlarını koruma gayesi taşıyor hem de bölgeye çok hakim durumdalar. Dolayısıyla bu harekatı da kolaylaştıracaktır. İki binden fazla aşiret mensubu harekata hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.

"Kazdıkları hendeklere gömeceğiz"

Ömer Dede, terör örgütü üyelerinin bir kısmının Türkiye'nin müdahalesine karşı adeta savaş hazırlığı yaptığını söyledi.

Bazı yerleşim birimleri üzerinde teröristlerin özel planlar yaptığını bildiklerini belirten Dede, "Terör örgütü hendek ve tünel kazıyor, savaş hazırlığı yapıyor. Örgüt özellikle Arap ve Türkmenlere ait yerleşim birimlerinde savaş yapmayı planlıyor. Amaçları, kendilerinden olmayan ırklara mensup olan kardeşlerimizin evleri, köyleri yıkılsın. Kendileri de açtıkları hendek ve tünellerden kaçma hayali kuruyor. Kendilerini kazdıkları hendeklere gömeceğiz. Biz bunu onların yanına bırakmayacağız. Suriye aşiretleri olarak köylerimize kendimiz gideceğiz çünkü biz evimizi ve bölgeyi çok iyi biliyoruz. Biz oraya gidince kendilerini ait olmadıkları yerlerden uzaklaştıracağız."diye konuştu.

Dede, harekat sonrası binlerce kişinin topraklarına dönmeyi planladığını ifade ederek, ülkesinin imarını ise yine Türkiye'nin desteğiyle yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA