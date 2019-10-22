Fırat'ın doğusunda arama tarama faaliyetine devam edildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.