Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

18.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:45

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.