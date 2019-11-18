Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
18.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:45
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com