Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA'lar ile zırhlı sağlık araçları geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti.. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA