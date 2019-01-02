Fırat'ın Doğusuna sevkıyat

KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısından çıkan kirpi ve askeri araçlar, konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezi üzerinden Gaziantep Karayolunu takip ederek, Şanlıurfa istikametine gitti. Askeri birliklerin, Fırat'ın Doğusundaki sınır birliklerinde konuşlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA