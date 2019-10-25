25.10.2019 12:09

Fırat'ın Doğusuna komando sevkıyatı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinden Fırat'ın Doğusuna komando sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan birliklerden Şanlıurfa'nın Suriye sınırında görev yapmak üzere komando birlikleri zırhlı araçlar ile mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altıda hareket etti. Gaziantep üzerinden Şanlıurfa Suriye sınır hattına komandoların görev yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA