Fırat'ın doğusuna beşinci ortak uçuş

16.09.2019 15:45

Milli Savunma Bakanlığı Güvenli Bölge kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA