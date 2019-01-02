Fırat'ın Doğusu'na Askeri Sevkiyat

Fırat'ın Doğusu'na Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Fırat'ın Doğusu'na mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.

Fırat'ın Doğusu'na Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Fırat'ın Doğusu'na mayına dayanıklı kirpi ile askeri araçlar sevk edildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkan kirpi ve askeri araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezi üzerinden Gaziantep karayolunu takip ederek, Şanlıurfa istikametine gitti. Askeri birliklerin, Fırat'ın Doğusu'ndaki sınır birliklerinde konuşlanacağı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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