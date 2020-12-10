Fırat'ın balıkları geçim kaynağı oldu

Şanlıurfalılar Atatürk Barajı'nda yetiştirilen sazan, alabalık ve şabut gibi balık türlerini alıp, kurdukları tezgahta satarak geçimlerini sağlıyor.

Atatürk Barajı'nda yetiştirilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baraj göletlerine bırakılan sazan ve alabalık ve şabut türleri geçim kaynağı oldu. Şanlıurfalılar barajdan günlük olarak getirdikleri balıkları tezgaha dizerek satışa sunuyor. Havanın soğuk olması ve mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan balık vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"Her gün Bozova'dan taze balık getiriyorum"

Suriye'de yaptıkları balıkçılık mesleğini Şanlıurfa'da da devam ettiklerini belirten balıkçı Hamza Şevlid, "Her gün Bozova'ya gidiyorum. Balık yetiştiricilerden balık satın alıp, burada satıyoruz. Getirdiğimiz balıklar, sazan, alabalık ve diğer türlerini getiriyoruz. Balığı 15 liraya alıyoruz, 17 liraya satıyoruz. Bizim kazancımız sadece 2 lira" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Uğraş, "Balık almaya geldim. Şanlıurfa Bozova Barajı'ndan getirilen balıklar ilgimizi çekiyor. Ben 8 büyük çupra balık aldım. Hava soğuk sağlıklı beslenmem gerekir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı