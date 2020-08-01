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Fırat Gül, İstanbulspor'un ardından Boluspor'u da düşme hattından uzak tuttu

Bu sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da tamamlayan teknik direktör Fırat Gül, 2018-2019'da İstanbulspor'un ardından bu sezon da Boluspor'u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başardı.

Fırat Gül, İstanbulspor'un ardından Boluspor'u da düşme hattından uzak tuttu
01.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:10

Bu sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da tamamlayan teknik direktör Fırat Gül, 2018-2019'da İstanbulspor'un ardından bu sezon da Boluspor'u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başardı.

Gül, AA muhabirine, son 10 haftada göreve geldikleri Boluspor'un o dönemde 15 maçtır galip gelemediğini ve düşme hattındaki rakipleri Osmanlıspor'un 3 puan gerisinde yer aldığını hatırlattı.

Boluspor'un başına geçtikten sonra hedefi olan takımlarla karşılaştıklarını kaydeden Gül, "Sonuç itibarıyla hedefimize ulaştık. Bizim için sezon sonu tek gerçek vardı. O da Boluspor'un ligde kalmasıydı. Bu hedefe ulaşmak için de oyunun stratejik tarafında hata yapma lüksümüz yoktu. Bu bölümü bu şekilde geçtik." diye konuştu.

Gül, 2018-2019'da görev yaptığı İstanbulspor'la Boluspor'un durumlarında farklılıklar bulunduğunu, İstanbulspor'daki stratejilerinin tamamen topa sahip olma ve oyuna hükmetme yönünde olduğunu, Boluspor'da ise oyunun savunma güvenliğini elden bırakmadan mücadele ettiklerini söyledi.

Profesyonel liglerde düşmenin kaldırılmasının yeni sezonda TFF 1. Lig'deki ekipler için fırsat olacağını kaydeden Gül, Süper Lig'de 2018-2019'da düşen ekiplerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e döndüğünü, Bursaspor ve Akhisarspor'un play-off'ta yer aldığını hatırlattı.

"Çok ciddi bir fırsat var"

Gül, gelecek sezon TFF 1. Lig'de Süper Lig'den 3 takımın olmayacağını hatırlatarak, "Çok ciddi bir fırsat var, bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bunu değerlendirmek için de mümkün olduğu kadar kadro istikrarını korumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi gerektiğini kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalitesi düşük ve yüksek maliyetli oyuncu geldiğinde bunlar takım içinde problem oluşturabiliyor. Türkiye'de yetenek problemi yok, her mevkide her pozisyonda oynayabilecek yetenekli oyuncularımız var. Önemli olan bu oyunculara güvenmek, bu oyuncuları vitrine çıkartabilmek, takımın içinde yer ve sorumluluk verebilmek. Genç oyuncu oynattığınız zaman bunun sorumlulukları olabiliyor. O yüzden genç oyunculara karşı sabırlı olmak, yerli oyunculara daha çok güvenmek lazım."

Altınordu örneği

Gül, yerli oyuncuların aidiyet duygularının daha fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzde Altınordu örneği var. Altınordu'ya baktığımızda yabancı futbolcu yok. Altınordu'nun nasıl bir yol izlediğine bakmak lazım ve tüm kulüplerin bunu örnek alması lazım. TFF 1. Lig'de esame listesine 1999 ve üzeri doğumlu 3 yerli oyuncu ilave edilebilmesi için federasyona başvurumuz olmuştu. Verdiğimiz öneri dilekçesi federasyon tarafından desteklendi ve 2019-2020 sezonu başında statüye eklendi. Böylelikle hem genç hem de yerli oyunculara takımların içinde şartlar ne olursa olsun bir alan açmış olduk."

Son dönemde özellikle İtalya ligini yakından takip ettiğini kaydeden Gül, İtalya'da 3'lü savunmayla hem daha güvenli savunma hem daha direkt oyun oynayan takımların bulunduğunu, agresif ve hücumcu yapıları bulunan Lazio ve Atalanta'nın oynadıkları futbolun ilgisini çektiğini söyledi.

Gül, öncelikli hedefinin bulunduğu kulüpte başarılı olmak olduğunu belirterek, "Arkasından Süper Lig'de çalışmak ve onun sonrasını söylemeyeyim. Çünkü böyle şeyler söylendiği zaman biraz farklı algılanabiliyor, farklı etiketler yapıştırılabiliyor. Şu an gerçekçi hedeflerden bahsetmek lazım. Öncelikli hedefim Süper Lig'de çalışmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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