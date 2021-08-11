Fırat Gül: "Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız"
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Fırat Gül: "Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül, "Skor almamızı sağlayacak doğru strateji ve doğru oyuncuları kullanarak rakibe göre hazırlanıp inşallah çıktığımız her maçtan Adanaspor lehine bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül, "Skor almamızı sağlayacak doğru strateji ve doğru oyuncuları kullanarak rakibe göre hazırlanıp inşallah çıktığımız her maçtan Adanaspor lehine bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

Adanaspor, ligin ilk haftasında pazar günü konuk olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gül, futbolcularına Bursaspor maçı ile ilgili uyarılarda bulundu. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Fırat Gül, "Öncelikle kamp dönemini ve transfer dönemini çok iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllara göre bu sene biraz daha farklı bir kimlikle sahada olacağız. İlk maçımızı Bursaspor ile yapacağız. Bursaspor zorlu bir süreçten geçti ve transfer çalışmalarını yaptılar. Bizim için zor bir maç olacak ve sonuç itibariyle deplasmanda oynayacağız. Skor almamızı sağlayacak doğru strateji ve doğru oyuncuları kullanarak rakibe göre hazırlanıp inşallah çıktığımız her maçtan Adanaspor lehine bir sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

Fırat Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Talip olduğumuz oyunculardan eksik olan mevkilerimize her zaman 1. tercihimizi transfer etmek için uğraştık ama olmadığında da 2. tercihimize yönlendik ve sonuç itibariyle transfer sezonunu bitirdik diyebilirim. Şu an elimizdeki oyuncular oyun sistemimiz için uygun, inşallah uyum sürecini de atlattıktan sonra güzel skorlar alacağız. Bir yerli kaleci daha transfer edebiliriz, temasta olduğumuz oyuncular var, inşallah bir tanesini alacağız. Hazırlık maçları bizim için güzel geçti. 5 maç oynadık ve sadece tek mağlubiyetimiz var."

Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse ile sözleşmesi sona eren Thomas Bruns ile de anlaştıklarını, Bruns'un Adana'ya geldiğini söyledi. - ADANA

Fırat Gül: 'Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız'
Fırat Gül: 'Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız'
Fırat Gül: 'Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız'
Fırat Gül: 'Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fırat Gül: "Her maçtan Adanaspor lehine puan almaya çalışacağız" - Haberler Spor
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