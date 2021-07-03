SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
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SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmediCan ÇELİK - Yaşar Can SERİNTÜRK / ADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, 'Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi.

SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi

Can ÇELİK - Yaşar Can SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, 'Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi. En önemli oyuncularını haftalarca kaybettiler. O yüzden olayı sadece transfer ve sportif başarı olarak değerlendirmemek lazım" dedi.

Adanaspor, TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Mayıs ayının sonunda takımın başına geçen teknik direktör Fırat Gül, Bolu kampı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Kamp sürecinin etaplar halinde devam edeceğini belirten genç teknik adam, bu süreçte temasta oldukları oyuncuların transferi için kulüp yönetiminin sıkı bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Tek düşüncelerinin gelecek olan transferlerin bir an önce kampa katılması olduğunu kaydeden Gül, yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

'TEK AMACIM, ADANASPOR'UN BAŞARISI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI GÖSTERMEK'

Bolu kampı sonrası Adana'ya döndüklerinde yeni kurulan Çatalan Tesisleri'ne geçeceklerini belirten Gül, Adanaspor'un yeni sezonda Süper Lig standartlarında bir çalışma ortamı olacağını söyledi. Lige düşüp gelenler ve çıkanlarla birlikte çok ciddi rakiplerinin olduğunu vurgulayan Gül, 'Tabi bunların hiçbiri mazeret sayılmaz. Ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Tek amacım, Adanaspor'un başarısı için gereken çalışmayı göstermektir. Adanaspor camiasına yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize olmuş bir Adanaspor göreceğinizin sözünü verebilirim' dedi.

"SAHA DIŞI OLAYLAR ADANASPOR'U ETKİLEDİ"

Kamp döneminde kiralıktan dönen oyuncuları da değerlendireceklerini anlatan Gül, 6 ile 12 arası oyuncu transferi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Turuncu-beyazlı ekibin geçen sezon geçirdiği zor günlere de değinen Gül, 'Evet, Adanaspor'un küme düşmeye oynadığı yıllar oldu. Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi. En önemli oyuncularını haftalarca kaybettiler. O yüzden olayı sadece transfer ve sportif başarı olarak değerlendirmemek lazım. O süreçte sahanın dışındaki birçok olay Adanaspor'u etkiledi' diye konuştu.

SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
SPOR Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor'un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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