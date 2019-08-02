Fırat Gazetesi 33 yılı geride bıraktı

Fırat Gazetesinin 1986 yılında kurulduğunu belirten İmtiyaz Sahibi Semih Erdem, "Bu güne dek birçok kişi istihdam ettik, birçok arkadaşımıza okul olduk. 33 yıllık geçmişimizde hiçbir kuruma eğilmeden elimizden geldiğince tarafsızlığımızı korumaya çalışarak, vatan, millet ve bayrak bütünlüğümüzü düşünerek, herkese eşit mesafede durduk" dedi.

4 Ağustos 1986 yılında kurulan ve yayın hayatına devam eden Elazığ'ın en eski gazetesi Fırat Gazetesi Gazetesi 33 yılı geride bıraktı,34 yaşında girdi. 34 yaşını personel ile pasta keserek kutlayan İmtiyaz Sahibi Semih Erdem ve ortaklarından sorumlu Yazı İşleri Müdürü Deniz Aslan, kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Fırat Gazetesinin 04 Ağustos 1986 yılında kurulduğunu dile getiren İmtiyaz Sahibi Semih Erdem, "Bu güne dek birçok kişi istihdam ettik, birçok arkadaşımıza okul olduk. 33 yıllık geçmişimizde hiçbir kuruma eğilmeden elimizden geldiğince tarafsızlığımızı korumaya çalışarak, vatan, millet ve bayrak bütünlüğümüzü düşünerek, herkese eşit mesafede durduk. Bugünlere gelirken daima; halkın gözü, kulağı ve dili olmaya gayret ettik. Okurlarımızın, halkımızın menfaatleri doğrultusunda haberler yaptık,yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Önceliklerinin her daim okurlar olduğunu aktaran Erdem, "Yaptığımız haberlerle yeri geldi övgüye mazhar olduk yeri geldi eleştirildik. Bu meslekte elbette ki eleştirildiğiniz de övüldüğünüz de olacaktır. Bir gerçek var ki hiçbir zaman kendi çıkarlarımız için gazetemizi kullanmadık. 33 yıllık geçmişimizi halkımıza ve memleketimize adadık. Elazığ'ımıza hizmet etmeyen bürokratlarımızdan, okurlarımız adına hesap sorduk" diye konuştu.

34'üncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Yazı İşleri Müdürü Deniz Aslan ise, "Bugün 34'üncü yılımıza adım atmış bulunuyoruz. Halkın sorunlarını yetkililere ulaştırmada köprü olmanın önemli bir görev olduğuna inanarak güçlü ekibimizle, basın ilkelerine, ahlak kurallarına uyarak okuyucularımıza daha geniş yelpazeye sahip, çok daha kapsamlı gazete ulaştırmaya devam etmek için canla başla çalışarak yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA