Fırat EDAŞ'tan Tunceli'de köy ve kırsal alanlar için 6,2 milyon liralık yatırım

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Fırat EDAŞ), Tunceli'de köy ve kırsal alanlar için 6 milyon 246 bin liralık yatırım planladığı bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Fırat EDAŞ), Tunceli'de köy ve kırsal alanlar için 6 milyon 246 bin liralık yatırım planladığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Fırat EDAŞ'ın çalışmalarının Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Köye dönüş kapsamında artabilecek enerji ihtiyacını karşılamak ve merkezden kırsala elektrik dağıtım hizmet kalitesinde bütünlük sağlamak için çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Fırat EDAŞ, 6 milyon 246 bin liralık yatırım ile Tunceli'de enerji nakil hattı ve alçak gerilim olmak üzere toplam 563 direk üzerinde 30 kilometre uzunluğundaki hattın tesis çalışmalarına başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat EDAŞ Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, "Yatırım dahilinde alçak gerilim için 2 milyon 990 bin liralık bir harcama yapılırken, enerji nakil hattı için 3 milyon 255 bin lira büyüklüğünde önemli bir harcama yapılacak. Yatırım çalışmasının tamamlanması sadece bölgenin enerji arzı kalitesini artırmakla kalmayacak, dolaylı olarak köy yaşamını ve kırsal yaşamı da kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer