Fırat EDAŞ'ta koronavirüs tedbiri Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ), Koronavirüse karşı önlemlerini yoğunlaştırdı.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ), Koronavirüse karşı önlemlerini yoğunlaştırdı.

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, dünyada giderek yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Virüse karşı farkındalık oluşturmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan video ve görsel duyuruları çalışanları ile paylaşarak gerekli eğitimleri sağlayan Fırat EDAŞ, tüm hizmet noktalarına Bakanlık tarafından hazırlanan "14 Kural" afişi astı.

Doktor muayenesi tamamlanan ve çalışması uygun olmayan 12 yaşa kadar çocuğu olan kadınlar, 50 yaş üstü, engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara ilk etapta 14 gün izine çıkarılırken, çalışmaya uygun 12 yaşa kadar çocuğu olan kadın çalışanlar için 14 gün evden çalışma sistemine geçiş sağlandı.

Şirket içi toplantılarda video call sistemine geçildi, iş amaçlı yurt dışı ve şehir dışı seyahatlerde kısıtlamaya gitti.

Tüm şehir dışı toplantı ve eğitimler nisan ayı sonuna kadar ertelendi, izin ve evde çalışma uygulama süresi koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılabilecek.

Ateş ölçülmeden işe başlanmıyor

Herhangi bir sağlık problemi olmayan çalışmaya müsait çalışanları için çalışma ortamlarında tedbirlerini artıran Fırat EDAŞ, her gün iş girişlerinde çalışanlarını ve dışarıdan gelen müşterileri için tek tek ateş ölçme uygulamasını hayata geçirdi.

Çalışanlarda ve müşterilerde yüksek ateş tespit edilmesi halinde tedbir amaçlı ve diğer personellerin etkilenmemesi için zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Fiziki ortamlarda dezenfeksiyon işlemi

Tüm hizmet binalarında ve araçlarda periyodik dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, belirli alanlara el dezenfektanları koyularak çalışanların virüse karşı tedbir alması sağlandı.

Şirket ve il müdürlüklerinde fiili müşteri başvurularının alınması için ilgili birimlerde çalışan ve müşteri arasında sosyal mesafe oluşturulması kapsamında zeminlere yapıştırılan bantlar ile mesafe şeridi uygulamasına geçildi.

Toplu alanlarda çalışma zorunluluğunda maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Her türlü kriz senaryosuna hazır

Enerji arzının devamlılığı için acil eylem planları oluşturularak salgın sürecinde arızalara müdahale için ekip ve ekipmanların sistematiğinin kurulmasını sağlayan Fırat EDAŞ, kesintiye uğratılamayacak kritik çalışmalar için olası bir kriz durumunda her türlü senaryoda uygulanmak üzere İş Sürekliliği Planı oluşturdu.

Ayrıca koronavirüs önlemleri kapsamında 7/24 kesintisiz ve kaliteli enerji için talep, öneri ve şikayetlerini 186 Arıza, İhbar ve Çözüm Merkezi aracılığı ile ya da www.firatedas.com.tr internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini SMS ve dijital mecralardan müşterilerini bilgilendirdi.

Müşteri farkındalığı arttırılıyor

Virüs salgınını engellemede toplumun bilinç içinde birlikte alacağı tedbirlerin önemli olmasına binayen kurum tarafından müşteri hizmet merkezlerinde yoğunluğun azaltılması için SMS ve diğer iletişim kanallarıyla duyuru yapıldı.

186 Çağrı Merkezi'nde koronavirüsüne karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici karşılama anonsu yaparak müşterilerinde koronavirüsüne karşı farkındalığını artırıyor.

Kaynak: AA