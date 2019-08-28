Fırat EDAŞ'TA görev değişikliği

28.08.2019 15:26

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'de şirket müdürlüğüne Fikret Türkmen atandı.



Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Aksa Elektrik Dağıtım Grubu'nda müşteri ve şebeke operasyonları direktörü olarak görev yürüten Türkmen'in, Fırat EDAŞ Şirket Müdürlüğü görevine getirildiği belirtildi.



Şirketin Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde yaklaşık 1 milyon müşteriye hizmet verdiği aktarılan açıklamada, Fırat EDAŞ'ın Türkmen ile yeni süreçte müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti hedefi ile özverili çalışmalarını devam ettireceği kaydedildi.

Kaynak: AA