Fırat: "Düşman uyumayacaktır"
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Fırat: "Düşman uyumayacaktır"

Fırat: 'Düşman uyumayacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin, Türkiye'nin geçmişten bugüne elde ettiği başarıların önünü kesmek için yapılan bir ihanet kalkışması olduğunu anımsattı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin, Türkiye'nin geçmişten bugüne elde ettiği başarıların önünü kesmek için yapılan bir ihanet kalkışması olduğunu anımsattı.

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde bir mesaj yayınlayan ESOB Başkanı Rasim Fırat, o gece yaşananların unutulamayacağını ifade etti. Türk Milleti'nin özgürlüğüne ve demokrasiye düşkün olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ihanet girişimini bertaraf ettik. Ancak unutulmamalı ki, düşman uyumayacaktır. Ülkemizin her alanda gösterdiği ilerleme, iç ve dış mihrakları rahatsız etmektedir.

O gece, ekonomik istikrarın önünü kesmek ve işleyen çarklara çomak sokmak isteyen FETÖ'cülere karşı Ahi kültüründen gelen esnafımız da dimdik durmuştur. Bugün de, yarın da ülkemizin geleceği için aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bu tür anti demokratik uygulamalara geçit vermeyeceğiz.

Geçmişten bugüne ülkemiz ve milletimize acılar çektiren, derin izler bırakan darbe girişimlerinin Türkiyemizi geri götürmesine müsaade edemeyiz. Çocuklarımız ve gelecek yarınlar için çalışmaya hatta daha çok çalışmaya devam etmeliyiz. Öyle ki, ekonomik istikrarın korunması başta demokrasi olmak üzere her alanda güçlü temellere sahip bir Türkiye ile mümkün olabilir. Bu vesileyle ülkemiz uğruna canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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