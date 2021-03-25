Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter'da #FıratDelikanlıTutuklansın tagi neden açıldı?

Fırat Delikanlı kimdir? sorusu merak ediliyor. Twitter'da gündeme gelen #FıratDelikanlıTutuklansın tagi, pek çok vatandaşın dikkatini çekerek en çok konuşulan konulardan biri oldu. Lakabı olarak bilinen "Delikanlı" adıyla anılan Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter'da #FıratDelikanlıTutuklansın tagi neden açıldı?

Pek çok Twitter kullanıcısının tepki gösterdiği Fırat Delikanlı olayı merak edilen konulardan biri oldu. Ünlü isimlerin de konu hakkında fikirlerini sunduğu Fırat Delikanlı olayı nedir?

FIRAT DELİKANLI KİMDİR? TWITTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sosyal medyada gündeme gelen Fırat, bir sosyal medya kullanıcısıdır. Delikanlı lakabını kullanarak sosyal medya hesaplarını açmıştır. Fırat Kaya isimli kişinin işitme engelli olduğu biliniyor.

FIRAT DELİKANLI OLAYI NEDİR?

Paylaştığı gönderilerle tepki toplayan Fırat Delikanlı, eşcinsel olduğu ifade edilen bir vatandaşı dövdüğü görüntülerle gündeme geldi. İşitme engelli olduğu bilinen vatandaşın yanı sıra başka kişilere karşı da şiddet gösterdiği görülen sosyal medya hesabı kısa sürede ifşa edildi. Bunun üzerine #FıratDelikanlıTutuklansın tagi Twitter'da gündeme geldi.