Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.
08.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:22
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.
- İstanbul
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA