Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
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Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

08.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:22
Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu
HAKKINDA kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Delibaş, 'da yakalandı.

İlçe ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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