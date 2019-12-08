FIRAT DELİBAŞ YAKALANARAK CEZAEVİNE KONULDU
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FIRAT DELİBAŞ YAKALANARAK CEZAEVİNE KONULDU

İSTANBUL DHA Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Fırat Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

08.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:02
FIRAT DELİBAŞ YAKALANARAK CEZAEVİNE KONULDU

DHA 

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Delibaş, İstanbul'da yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Delibaş, cezaevine teslim edildi.Fırat Delibaş'ın, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve yargılandığı davada aldığı 5 yıllık hapis cezasının onandığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA
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