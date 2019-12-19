Fırat Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası'nda yaşayacak
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Fırat Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası'nda yaşayacak

2015 yılında Ege Üniversitesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ülkücü öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası'nda bir sokakta yaşayacak.

19.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:16
Fırat Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası'nda yaşayacak

2015 yılında Ege Üniversitesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ülkücü öğrenci 'nun ismi 'nda bir sokakta yaşayacak.


Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ülkücü öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Kuşadası Karaova Mahallesi'nde yer alan bir sokağa verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, aralarında Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı'nın da bulunduğu İYİ Partili meclis üyeleri tarafından verilen önerge üzerine alınan karar doğrultusunda Çakıroğlu'nun isminin yer aldığı tabela Karaova Mahallesi'nde belirlenen sokağa asıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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