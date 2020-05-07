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Fırat Aslanbaş: "Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

Fırat Aslanbaş:
07.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:46

Aslanbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Aslanbaş, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Aslanbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Aslanbaş, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Covid -19 virüsü süresinde kafe, restoran, lokanta gibi hizmet sektörünün kapandığına dikkat çeken Fırat Aslanbaş, virüse inat yatırım yaparak istihdam sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi. Aslanbaş, "İş dünyası inşallah bu günleri Hükümetin aldığı yerinde tedbirlerle yavaş yavaş geride bırakacaktır. Bu zorlu süreçte çalışan personelin haklarını korumak bizim gibi işletme sahiplerine düşüyor. Aslanbaş Grup olarak virüse inat otomotiv sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Başkentte yaptığımız yeni restoran ve kafelerde pek çok insana istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Locale Ankara bünyesinde de bir çok kişiye daha istihdam sağlayacağız. Bu işletmeler birer dumansız fabrikadır. Bizler de gücümüz yettiğince bu zamanlarda üstümüze düşenin en iyisini yapmaya ve özverili olamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türk milletin tarihinde pekçok badireyi atlatarak yoluna devam ettiğinin altını çizen Aslanbaş, sözlerinin sonunda "Kökleri güçlü milletimiz bu süreci de atlatacak ve yoluna daha güçlenerek devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve canları pahası çalışan sağlık personeline ve bu dönemde bizler için mücadele veren herkese ben ve çalışanlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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