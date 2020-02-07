Fırat Arslan rekor peşinde

07.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:36

Almanya'nın Göppingen kentinde gerçekleştirilecek EC Boxing'de 49 yaşındaki Fırat Arslan, 27 yaşındaki Güney Afrikalı dünya şampiyonu Kevin Lerena'yı yenmesi durumunda en yaşı dünya şampiyonu olarak tarihe geçecek.



En yüksek yaşla dünya şampiyonu rekoru şu anda 49 yıl 94 günle Bernard Hopkins'de bulunuyor. Fırat Arslan, yarın çıkacağı ringde 27 yaşındaki Güney Afrikalı rakibi Kevin Lerena'yı yenmesi durumunda 49 yıl 133 günle rekorun yeni sahibi olacak. Fırat Arslan 2014'den beri maç kaybetmiyor.



Yarın yapılacak maçta; ring hakemi olarak Polonyalı Leszek Jankowiak, puan hakemleri olarak Jerome Lades, Matteo Montella ve Rocky Young görev alacak.



Fırat Arslan - Kevin Lerena IBO Yarı Ağır Sıklet Dünya şampiyonluk gecesindeki alt maçlar da belli oldu.



Fatih Keleş Hırvat rakibe karşı



2011 Amatör Avrupa şampiyonu olduktan sonra profesyonele geçiş yapan Trabzonlu Fatih Keleş profesyonel kariyerinde de WBO Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Fatih Keleş 11 galibiyet tek yenilgi ile yoluna devam ederken bu cumartesi akşamı süper hafif sıklette Hırvat Ivan Njegac ile 6 rauntluk maçta kozlarını paylaşacak.



Emre Çukur'a namağlup İtalyan rakip



EBU'da Avrupa şampiyonluk maç oynamaya hak kazanan 26 yaşındaki Sivaslı Emre Çukur (14-0-0, 2 KO) süper orta sıklette kendisi gibi yenilgisiz olan 28 yaşındaki İtalyan Davide Faraci (14-0-0, 7 KO) ile ringe çıkacak. Son derece zorlu geçecek 8 rauntluk mücadele gecenin en sert maçlarından biri olması bekleniyor.



Hüseyin Cinkara da var



Kahramanmaraşlı yenilgisiz boksörümüz Hüseyin Cinkara (13-0-0, 11KO) da Fırat Arslan vs Lerena gecesinin alt maçlarında maça çıkacak. Yarı ağır sıklet boksörü Hüseyin Cinkara İstanbul'da Janjani'ni yendikten sonra geri dönüşünü yapmıştı. Boşnak Dzemal Bosnjak ile 8 rauntluk bir maça çıkacak.



Avrupa Şampiyonu Erkan Teper EC Boxing gecesinde



EBU'da David Price'i nakavt ederek ağır sıklet şampiyonluğuna uzanan Tuncelili Erkan Teper de cumartesi akşamı ringe çıkacaklar arasında yer alıyor. Erkan Teper (20-3-0, 13 KO) 4 rauntluk maçta Mykyta Nesterenko ile hazırlık niteliğinde bire karşılaşma yapacak.



Volkan Gökçek 2. maçını yenilgisiz Hollandalı ile yapacak



Türk milli takımının önemli yıldızlarından Volkan Gökçek de profesyonel hayata merhaba dedi. Volkan Gökçek 2. maçında Hollandalı Wilson Mendes ile karşı karşıya gelecek. Volkan'ın rakibi 2 galibiyeti olan yenilgisi bulunmayan bir boksör. İkisi de profesyonel kariyerine yeni başladı. Karslı Volkan bu zorlu mücadelede Türkiye'yi temsil edecek.



Alpay Yaman Moldovalı'ya karşı



Türk boksör Alpay Yaman da ringe olacak bir başka Türk boksör. Türk gecesinde yer alacak 7 Türk boksörden biri durumunda bulunan Alpay Yaman (9-2-0, 5KO) Moldova asıllı Alman Denis Krieger ile yumruk sallayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA