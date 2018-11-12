Türk Boksör Fırat Arslan, 6. Kez Dünya Şampiyonluğu İçin Maça Çıkıyor

17 Kasım gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde altıncı kez dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan Fırat Arslan, antrenmanlarda son aşamaya geldi. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Fırat Arslan, muhteşem bir antrenman temposu geçirdiğini ve herhangi bir sakatlık yaşamadan çalışmalarını tamamladığını söyledi.

FIRAT ARSLAN'IN RAKİBİ: İNTİKAMIMIZI ALACAĞIM

Bu arada sporcumuzun rakibi Arnavut Sefer Seferi, intikam için bilenerek, "2016 yılında kardeşim Nuri Seferi, Fırat Arslan'a yenildi ve biz bunu aile olarak hala kabullenemedik. İntikamımızı mutlaka alacağım ve ringde savaş çıkaracağım" dedi.

Bu savaşı seve seve yapacağını ifade eden Fırat Arslan ise, "Kardeşiyle de çekişmeli bir maç yapmıştık ve ben kazanmıştım. Sefer de güçlü bir boksör ve çok çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum ve o gece ringden zaferle ineceğime inanıyorum" diye konuştu.