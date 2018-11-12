Türk Boksör Fırat Arslan, 6. Kez Dünya Şampiyonluğu İçin Maça Çıkıyor
Dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, 17 Kasım'da 6. kez şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.
17 Kasım gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde altıncı kez dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan Fırat Arslan, antrenmanlarda son aşamaya geldi. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Fırat Arslan, muhteşem bir antrenman temposu geçirdiğini ve herhangi bir sakatlık yaşamadan çalışmalarını tamamladığını söyledi.
FIRAT ARSLAN'IN RAKİBİ: İNTİKAMIMIZI ALACAĞIM
Bu arada sporcumuzun rakibi Arnavut Sefer Seferi, intikam için bilenerek, "2016 yılında kardeşim Nuri Seferi, Fırat Arslan'a yenildi ve biz bunu aile olarak hala kabullenemedik. İntikamımızı mutlaka alacağım ve ringde savaş çıkaracağım" dedi.
Bu savaşı seve seve yapacağını ifade eden Fırat Arslan ise, "Kardeşiyle de çekişmeli bir maç yapmıştık ve ben kazanmıştım. Sefer de güçlü bir boksör ve çok çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum ve o gece ringden zaferle ineceğime inanıyorum" diye konuştu.
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Belki Türkceyi iyi konusamiyoruz belki bu bizim ayibimiz olabilir ancak avrupada düne kadar birakin ezan ses yazaklarini minareler ve türkce konusmak yasakti. dedelerimiz yoksulukdan ve fakirlikden Anadolu topraklarindan Türkiye ve avrupa ile isci anlasmalari olarak mecbur kalmislar siyasetlen bir ahlakasi yoktur yil 1968 dolayisiyla bizim tek vatanimiz Türkiyedir uzakda olsak bile Türkiye bizim herseyimizdir. Bizlerde burda bir asker ve elciyiz. Tüm Milletime selam olsun.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Fırat’ın yüz ve traş şekli zaten rakiplere korku salmaya yetipte artıyor;)))Cevap Yaz 9 Yayından KaldırHALE: Dogru.3 Yayından KaldırVOLKAN: Aynen Dürbünlü.5 Yayından KaldırÜLKÜCÜ: Çok Dogru Söylüyorsun Hocam.5 Yayından Kaldır