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Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak

Türk boksör Fırat Arslan, Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet unvan maçında en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak.

07.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:56
Fırat Arslan en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak

Türk boksör , Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet unvan maçında en yaşlı dünya şampiyonu olabilmek için ringe çıkacak.

'nın Göppingen kentinde gerçekleştirilecek unvan maçında, 49 yaşındaki Fırat Arslan ile 27 yaşındaki dünya şampiyonu Kevin Lerena karşılaşacak. Dünya şampiyonluğu mücadelesi, yarın TSİ 21.25'te DMAX'ten canlı yayımlanacak.

2014'ten beri maç kaybetmeyen Fırat Arslan, Güney Afrikalı Lerena'ya karşı kazanması halinde unvanı 49 yaş 133 günle ele geçirecek ve ABD'li Bernard Hopkins'in rekorunu kırarak tarihin en yaşlı dünya şampiyonu olacak.

Kaynak: AA
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