"Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" tamamlandı
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"Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "2023 yılına kadar 25 havzada, Nehir Havza Yönetim Planları'nın tamamlanması hedeflenmekte.

26.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:42

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "2023 yılına kadar 25 havzada, Nehir Havza Yönetim Planları'nın tamamlanması hedeflenmekte." dedi.

"Fırat-Dicle Havzası Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi"nin kapanış programı Malatya'da bir otelde düzenlendi.

Bilal Dikmen, programda yaptığı konuşmada, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Canlıların varlığını sürdürebilmesi için suyun en temel ihtiyaç olduğunu dile getiren Dikmen, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın ülkelerin gelişmelerine paralel olarak her geçen gün arttığını söyledi.

Dikmen, Türkiye'deki su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem arz ettiğini anlattı.

Mevcut su kaynaklarının korunması ve alternatif su kaynaklarının bulunması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Dikmen, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde gündemde olan önemli bir konu da kullanılmış suların yeniden kullanımıdır. Avrupa Birliği ülkeleri, baktığımız zaman bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar metreküp suyu geri döndürerek kullandıktan sonra tekrar kullanıyor. Avrupa Birliği 2023 hedefi olarak 10 milyar metreküp suyu tekrar döndürerek kullanmayı hedefliyor. Genel Müdürlüğümüzce de kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin belirlenmesi kapsamında bir proje yürütülmüş ve 2019 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki 25 havzanın her birinde ne kadar kullanılmış su var, bu suyu hangi maksatlarda nerelerde kullanabiliriz, havza raporlarında bunlar belirlenmiş durumda."

Bakanlığın tüm havzalar için "Havza Koruma Eylem Planları" hazırladığına işaret eden Dikmen, şöyle konuştu:

"2023 yılına kadar 25 havzada, Nehir Havza Yönetim Planları'nın tamamlanması hedeflenmekte. İçme suyu şebekelerinde ve sulamada su kayıplarının azaltılması için gerekli mevzuat yayımlanmış olup, belediye ve sulama birliklerinde her geçen gün gelişme kaydedilmekte. Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarının su verilerine bir bütün dahilinde doğru ve güncel olarak bir altyapı üzerinden kısa zamanda kullanıcılara tanımlanan yetki çerçevesinde erişim ve paylaşımın sağlanması hedeflenmekte. Proje kapsamında sistem kurulumu tamamlanmıştır."

Kaynak: AA

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