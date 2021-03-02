Fırat Acar: Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor
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Fırat Acar: Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor

02.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:58
Fırat Acar: Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor

Türkiye'de Rap müziğin yeni popüler olduğunu söyleyen Genç şarkıcı Fırat Acar, "Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor diyebilirim. Çünkü içinde bir yaşanmışlık barındırıyor.

–Türkiye'de Rap müziğin yeni popüler olduğunu söyleyen Genç şarkıcı Fırat Acar, "Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor diyebilirim. Çünkü içinde bir yaşanmışlık barındırıyor. Son zamanlarda yükseliş gösteren trap müzik akımıyla gelişen melodik yapı, içinde yaşanmışlık barındıran sözlerle birleştiğinde ortaya oldukça kaliteli işler çıkıyor" dedi.

Müziği, kendisini ifade etmenin bir biçimi olarak gördüğünü söyleyen genç şarkıcı Fırat Acar, Rap müzikle ile arasında bağdan bahsetti. Türkiye'de Rap müziğin ve trap akımının yeni popüler olduğunu dile getiren Acar, bir beste ve şarkının ortaya çıkma sürecini anlattı.

"ÜRETİCİNİN NEYDEN BESLENDİĞİ VE RUH HALİ İLE ORANTILI"

Bir bestenin ve şarkının ortaya çıkmasının her sanatçı için değişkenlik gösteren bir tavırdır olduğunu ifade eden Acar, "Bir eserin var oluşu, üreticinin neyden beslendiği ve o anki ruh haliyle orantılıdır. Bence şarkılarımın insanlar tarafından bu kadar takdir toplamasının nedeni, ortak bir paydada buluşmalarıdır. Çünkü eserlerimizi yaratırken, ekipçe bizler de ortak bir çıkış noktası yakalıyor ve o noktada buluşuyoruz. Bir şarkı yapmaya karar verdiğimde önce ekibimle uzun saatler süren toplantılar yapar, onların fikirlerini oldukça fazla önemserim. Neyden ve nasıl bahsedeceğimize, şarkının klibinde ne vermek istediğimize, altyapısında neleri ön plana çıkarmamız gerektiğine kadar tüm detayları kaçırmadan konuşur ve sürece öyle başlarız. Tüm işler sona erdiğinde üzerimizde gösterdiğimiz yoğun çabadan kaynaklı tatlı bir yorgunluk kalır ve bir parçayı tümüyle tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşarız" diye konuştu.

"BAŞARAMAYACAĞINIZI DÜŞÜNMEYİN"

Müzik yapmak isteyenlerin öncelikle hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmemelerini öneren Acar, "Bu işe gönül koyanlar 'ben yapamam, başaramam, geniş kitlelere ulaşmak çok zor' gibi düşünceleri ve varsa etraflarında olumsuz sözlerle moral bozan kişileri hayatlarından çıkarmalılar. Yeterince çaba gösterip doğru adımlarla ilerlendiği takdirde başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığına inananlardanım. Kendinizi müzikal anlamda geliştirdikçe bu işten aldığınız lezzet de katlanarak artacaktır" dedi.


Fırat Acar: Rap müzik, tam olarak benim karakterimi yansıtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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