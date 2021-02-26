Fırat Acar 'Fora Fora' ile müzik dünyasına giriş yaptı

–Genç şarkıcı Fırat Acar ilk teklisi 'Fora Fora' ile müzik dünyasına giriş yaptı. Acar, "Hem yetenekli insanları bir araya getirip hem de olağanüstü bir sinerji yakaladığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Bir eserin oluşumunun başlangıç aşamasından, tüm süreçler tamamlanana kadar hummalı bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Genç şarkıcı Fırat Acar, söz ve müziği Emre Şakar'a ait Fora Fora'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kayıt, ses düzenlemesi ve aranje işlemlerinde Opirus Müzik, Buğra Kunt ve Onur Aşar imzası var. Klibin yönetmen koltuğunda da Utku Kundakçı oturuyor.

"HUMMALI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şarkıya yönelik açıklama yapan Acar, "Parçada ve klipte emeği geçen insanların her biri işinin uzmanı. Hem yetenekli insanları bir araya getirip hem de olağanüstü bir sinerji yakaladığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Bir eserin oluşumunun başlangıç aşamasından, tüm süreçler tamamlanana kadar hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Esasen, şarkılarımı çok izlensin veya dinlensin diye değil, içime gerçekten sinen kaliteli işler ortaya çıksın diye yapıyorum. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımda güzel eserler bırakmış olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ TEKLİ YOLDA

Acar, "Size şimdiden yeni müjdeyi verebilirim, yeni teklim 'Ole Ole' yakında dinleyiciyle buluşuyor. Yeni parçada Opirus Müzik ile çalışacağız. Ole Ole isimli şarkının sözleri Koray Albayrak'a ait. Parçanın aranje kısmını ise Onur Aşar üstleniyor. Yine, bir ekip çalışmasıyla gerçekleştireceğimiz kliple dinleyicilerinin karşısına çıkacağım" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı