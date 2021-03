Fırat Acar: Eğlendirmeyi başaran şarkılara rağbet daha fazla

Bir insanın müzikten beklentilerinin yaşadıklarıyla doğru orantılı olduğunu belirten genç şarkıcı Fırat Acar, "Şu dönemde eğlenmeye çokça ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bence gençler, özellikle eğlendirmeyi başaran şarkılara daha fazla rağbet gösteriyor" dedi.

Gençlerin müzikten neler beklediğine ilişkin açıklamalarda bulunan şarkıcı Fırat Acar, beklenti ve yaşantının doğru orantılı olduğuna dikkat çekti. Koronavirüsle birlikte insanların eğlenmeye olan ihtiyacının arttığını belirten Acar, "Bence gençler, özellikle eğlendirmeyi başaran şarkılara daha fazla rağbet gösteriyor. Tabi, salt bir düşünceyle içi boş şarkılardan ise insanların kendilerinden bir parça bulabildiği şarkılar daha kalıcı olmayı başarabiliyor. Özetle, gençleri tek bir kalıpla sınırlandırmak oldukça zor. Bence, kişi sayısı kadar tür ve zevk var. Her insan, kendini bulabildiği, duygularını ifade edebildiği şarkıları benimsiyor. Bununla beraber, Z kuşağı ile büyüyen ve gelişen bir müzik tarzı olduğunu kabul etmeliyiz" diye konuştu.

DİNLEMEKTEN KEYİF ALDIĞIM MÜZİKLERİ YAPIYORUM

Dinlemekten keyif aldığı ve hayalini kurduğu müziği yaptığını belirten Acar, "Kendim aynı zamanda bir dinleyici olarak nelerden hoşlanacaksam, beni en iyi ne yansıtacaksa müziğimde de onu göstermeye çalışıyorum. Yayınladığım parçalar hep bu nitelikte oldu. Bundan sonra da öyle olacağını umuyorum. Duygularınızı ve amacınızı kaybettiğiniz yerde heyecanınızı da kaybediyorsunuz. Tek temennim, dinlemekten keyif aldığım müzikleri yapmaya hiç durmadan devam etmek" ifadelerini kullandı.

DİNLEYİCİNİN KALBİNE DOKUNAN ESERLER KALICI OLUYOR

Dinleyicinin kalbine dokunan eserlerin kalıcı olduğunu ifade eden genç şarkıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan 10 yıl önce nasıl pop müzik piyasalar tarafından en çok rağbet gören müzik türüyse, şimdi de rap müzik bu yeri almış durumda. İçinde yaşanılan her dönem, kendi müzik tarzını oluşturuyor. Bu dönemsel tarzlar içinde dinleyicinin kalbine dokunan eserler kalıcı olma başarısını yakalıyor. Benim esas olarak yapmaya çalıştığım şey, yaptığım tarzla beraber insanların seveceği ve uzun yıllar keyifle dinlemeye değer bulacağı eserler yaratmak. Bu bilinçle hareket ederek yıllar içerisinde oluşacak yeni tarzlara da ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçek sanatçılar, yıllara yenik düşmeden her dönem sevilen ve saygı duyulan; kendini yenileyebilen insanlardır. Gerçek bir sanatçı olmak için hedefime her geçen gün daha da kararlı bir şekilde ilerleyeceğim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı