Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı - Haberler
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Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel
Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 2 yıl hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Fadıl Durak (45), kendisini fark eden polislere yakalanacağını anlayınca, iddiaya göre yakınlarının yardımıyla kiralık olduğu belirlenen bir otomobile bindirilip, kaçırıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 2 yıl hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Fadıl Durak (45), kendisini fark eden polislere yakalanacağını anlayınca, iddiaya göre yakınlarının yardımıyla kiralık olduğu belirlenen bir otomobile bindirilip, kaçırıldı. Polis, oto kiralama şirketiyle iletişime geçerek araçta takılı Gps'den otomobilin dağlık alanda park edildiğini tespit edince operasyon düzenledi. Yakalanan Durak, cezaevine gönderildi.

Bir görev için Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden polis ekipleri, hakkında evrakta sahtecilik suçundan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Fadıl Durak'ın, bahçede 1'i kadın 6 kişilik grup arasında olduğunu fark etti. Bunun üzerine gruba doğru yönelen polisleri fark eden Durak'ın yakınları kargaşa çıkardı. Kargaşadan faydalanan Durak, bir yakını tarafından 48 ADV 061 plakalı otomobile bindirilip, kaçırıldı. Durak'ın kaçmasına yardım eden 5 kişi hastaneye çağrılan takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis, plakasından Durak'ın içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Bodrum ilçesinden kiralandığını belirledi. Oto kiralama şirketi ile irtibata geçen polis, Durak'ın içinde bulunduğu araçta GPS takılı olduğunu belirledi. GPS'ten kiralık aracın Nazilli'nin kırsal Eycelli Mahallesi tarafından dağlık bir alanda park edildiği belirlendi. Bölgeye 15 polis ekibi sevk edilerek, operasyon başlatıldı. Otomobil, söz konusu dağlık alanda park halinde bulundu. Ancak, Durak ile yanındaki yakınının aracı terk edip, yaya olarak kaçtıkları anlaşıldı. Bunun üzerine bölgede geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Durak ve beraberindeki yakınını Eycelli Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki Hasanköse mevkisinde fark edip, takibe başladı. Takip edildiklerini fark eden ikili kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Fadıl Durak kıskıvrak yakalanırken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen yakını ise izini kaybettirdi.Nazilli Devlet Hastanesi'nden alınan sağlık raporunun ardından Durak, cezaevine gönderilirken, kaçmasına yardım eden yakının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri
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