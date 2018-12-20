Firari Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari kişi, yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ç'nin Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bin 816 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Denetimini ihlal ettiği için hakkında 8 yıl 9 ay ceza bulunduğu belirlenen Mehmet Ç, Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde saklandığı yerde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA