Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı
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Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:13
Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.Ç.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti.


Öte yandan ekipleri tarafından yakalanan B.Ç., emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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