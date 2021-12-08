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Firari uyuşturucu taciri yakalandı

Firari uyuşturucu taciri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 'Kaş Narko Kıran' operasyonunda ikametinde bulunmadığı için yakalanamayan şahıs, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 'Kaş Narko Kıran' operasyonunda ikametinde bulunmadığı için yakalanamayan şahıs, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ile ateşli silah ele geçirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ' Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine' yönelik 'Kaş Narko Kıran' operasyonunda ikametinde bulunamadığı için yakalanamayan Y.S., KOM Şube Müdürlüğü, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. JASAT Timi ile yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 2 adet extacy hap, 83 adet hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet çakmak gazı, 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alındı. - ANTALYA

Firari uyuşturucu taciri yakalandı

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