Firari şüpheli yakalandı
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Firari şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, 10 ayrı suç kaydı bulunan firari şüpheli yakalandı.

16.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:49
Firari şüpheli yakalandı

'de, 10 ayrı suç kaydı bulunan firari şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan firari şüpheli Yasin K.'nın (41), Yenibağlar Mahallesi Cihanpınar Sokak'taki bir evde saklandığını tespit edildi. Şüpheli Yasin K. polisin gerçekleştirdiği operasyonda suç aleti silahla birlikte yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan ve "Hırsızlık, kasten yaralama, görevli memura mukavemet" olmak üzere 10 suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki ifadesi akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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