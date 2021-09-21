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Firari şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Firari şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı dosyadan firari olan şüpheli Y.K. isimli kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahsın aracında yapmış olduğu aramada 3 gram esrar, 1 gram metanfetamin, 1 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adliye makamlarınca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

Firari şüpheli tutuklandı

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