Firari şüpheli kontrol noktasında yakalandı
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Firari şüpheli kontrol noktasında yakalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Firari şüpheli kontrol noktasında yakalandı

Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, Düzce'nin Yığılca ilçesinde yakalandı.

Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, Düzce'nin Yığılca ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta bulunanların kimlik kontrolünü de gerçekleştiren ekipler, M.K. hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Ekipler, tarafından yakalanan ve firari şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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