Firari şüpheli her yerde aranıyor Aydın Söke T Tipi Cezaevinden 21 Mayıs'ta tahliye olan ve dün gece bir gasp olayına adı karışan Aydın E. isimli şüpheli Polis ve Jandarma tarafından her yerde aranıyor. MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde gasp ettiği araç ile kaza yapması sonrası üç kişinin yaralanmasına neden olan ve firar eden Aydın E. polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Cezaevinden son ceza infaz düzenlemesi ile 21 Mayıs'ta tahliye olan şüpheli Aydın E., Aydın Nazilli ilçesinden Muğla'ya gelmek için bir araç sahibi ile 400 liraya anlaştı. Şüpheli Bozdoğan Kavaklıdere yolundan Muğla'ya gelirken Kavaklıdere kavşağında araç sürücüsünü bıçakla tehdit ettikten sonra kafasına silahla vurarak yaraladı ve aracını da gasp etti. Gasp ettiği araç ile Muğla'nın Menteşe ilçesine seyir halinde iken sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası Menteşe Karabağlar yaylası Kireç Sanayi mevkiinde önce bariyere çarptı. Bu sırada yoldan geçen üç tütün işçisine de yaralaması sonrası aracı terk ederek yaya olarak yayla içine kaçtı. Karabağlar Yaylası'nda park halindeki 48 NC 543 plakalı aracı da gasp eden şüpheli, polisin kendisini takip ettiğini anlayınca bu aracı da terk ederek yayla içinde izini kaybettirdi. Şüpheli Aydın A.'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabağlar Yaylasında havadan Drone destekli arama çalışması yaparken, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde giriş ve çıkışlarda arama çalışması başlatıldı. Firari şüpheli Aydın E.'nin üzerinde silah bulunduğu açıklanırken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde arama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarma ekipleri kırsal mahallelerde vatandaşlara Aydın E.'nin fotoğrafı göstererek görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Firari şüpheli Aydın E.'nin gasp suçundan dolayı kaçtığı öğrenilirken, 21 Mayıs 2020 tarihinde son ceza infaz yasasından yararlanarak Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA