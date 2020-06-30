FİRARİ SANIK İNGİLİZ ÖĞRETMENİN DAVASINDA YENİ GELİŞME
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FİRARİ SANIK İNGİLİZ ÖĞRETMENİN DAVASINDA YENİ GELİŞME

BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.?ye 2019'un Ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.?nin (49) duruşması görüldü.

30.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:29

BÜYÜKÇEKMECE'de özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrenci E.K.?ye 2019'un Ocak ayında cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari sanık İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R.?nin (49) duruşması görüldü. Heyet, Birleşik Krallık'a yazı yazılarak sanığın SEGBİS yoluyla savunmasının alınıp alınmayacağına dair mahkemenin bilgilendirilmesine karar verdi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanık Rebecca Kate R. yurtdışında olduğu için duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, sanık Rebecca Kate R.?nin hakkında yakalama emrinin henüz infaz edilmediğini bildirdi.

PANDEMİ SEBEBİYLE SEGBİS TALEP EDİLDİ

Sanık avukatının celse arasında müvekkilinin yurt dışında olduğunu belirterek sanığın istinabe suretiyle savunmasının alınmasına ilişkin dilekçe verdiği öğrenildi. Duruşmada söz alan sanık avukatı, celse arasında verdiği dilekçeyi tekrar ettiğini belirterek "Yurt dışında bulunan sanığın pandemi koşullarında SEGBİS sitemi ile dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Mağdur avukatı da mağdura ilk teşhisi koyan doktorun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAN BİLGİ VERİLMESİ İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Rebecca Kate R. hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Heyet, yurt dışında bulunan sanığın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu'na müzekkere yazılmasına hükmetti. Birleşik Krallık'tan ses ve görüntülü aktarımı suretiyle teknik imkanlardan yararlanarak savunmasının alınması için altyapı bulunup bulunmadığı hususunda mahkemeye bilgi verilmesi istendi. Duruşma eksiklilerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin annesi E.K.?nin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin bu küfrü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K'nın da anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini, Rebecca Kate R.?nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R. 2013 yılından beri okulda görev aldığını, sınıfta iki öğretmenin görev yaptığını ve sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına bulunmadığını söyledi. Rebecca Kate R. ifadesinde sınıfın boydan boya cam olduğunu ve dışarıdan içerisinin rahatlıkla görüldüğünü, çocukları kimsenin dövmediğini ve İngilizce küfürler öğretmediğini iddia ederek, suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu öne sürdü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rebecca R. Kate, İngiltere'ye gitti.

FİRARİ SANIK İNGİLİZ ÖĞRETMENİN DAVASINDA YENİ GELİŞME

Kaynak: DHA

Manşet

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