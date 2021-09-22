Firari şahıs tren beklerken sahte kimlikle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firari şahıs tren beklerken sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Firari şahıs tren beklerken sahte kimlikle yakalandı

Eskişehir'de, 15 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tren garında sahte kimlikle yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, 15 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tren garında sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, tren garındaki çalışmaları sırasında Konya tren seferine bekleyen ve aranması olan U.U. isimli şahsı yakaladı. Şahsın, toplamda 25 suç kaydı, 15 ayrı suçtan aranması ve toplamda 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın yapılan üst yoklamasında kendi fotoğrafını yapıştırdığı başka isme ait bir adet sahte kimlik bulundu. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu
Spor Marcao Şenol Güneş Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Firari şahıs tren beklerken sahte kimlikle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:04:12. #1.12#