Firari PKK'lı Van'da yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda firari olan H.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli şahıs yakalanırken, 11 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda firari olan H.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli şahıs yakalanırken, 11 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek suçundan Van, Siirt ve Şırnak illerinde 21 hedef şahsa yönelik 16 Temmuz 2021 tarihinde icra edilen operasyonda (9) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Firari durumda olan H.K (Van) yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış, 11 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı