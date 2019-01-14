Firari Militan Cesare Battisti, İtalya'ya Getirildi

İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alarak İtalya'ya getirildi. Cesare Battisti, interpol ekibi ve polisler eşliğinde Rome Ciampino Havalimanı'na getirildi.

Cesare Battisti'nin gelişine dair bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Kaynak: DHA