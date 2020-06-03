Firari mahkum Pasinler'de yakalandı Açık cezaevinden firar eden M.K, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 saat sonra yakalandı.

Açık cezaevinden firar eden M.K, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 saat sonra yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; 24 yıl hapis cezasına çarptırılan M.K. açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiği belirlendi. Pasinler ilçesi Yiğittaşı Mahallesi sınırlarında bir dinlenme tesisinde olduğunu belirlenen hükümlü Pasinler Jandarma asayiş ekiplerince 6 saat sonra yakalandı.

M.K. Jandarma'da işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA