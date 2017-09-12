Firari Kurbanlığı Yakalamak İçin 6 Saat Ter Döktüler

Firari kurbanlığı yakalamak için 6 saat ter döktüler



SAMSUN - Samsun'da kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçmayı başaran büyükbaş kurbanlık hayvan, şehrin altını üstüne getirdi.

Tekkeköy ilçesinde kesim yerine götürüldüğü sırada ürken ve sahibinin elinden kaçan firari hayvan yaklaşık 6 saat boyunca hem vatandaşlara hem de polislere zor anlar yaşattı. İlk olarak anayola çıkan kurbanlık hayvan, burada araç trafiğini alt üst ettikten sonra Canik istikametine kaçmaya başladı. Ardından bir petrol ofisine girerek vatandaşlara zor anlar yaşatan 250 kilogram ağırlığındaki düve, daha sonra polis araçlarına saldırdı. Derbent mevkisinde köşeye sıkıştırılan hayvanı etkisiz hale getirebilmek için belediye görevlileri ve veterinerden yardım istendi. Olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından kurbanlık hayvana uyuşturucu iğne atıldı. Vatandaşları adeta canından bezdiren firari hayvan, bir müddet sonra bitkin düşerek yere yığıldı.

Daha sonra olay yerine gelen hayvan sahibi, kurbanlığını aracına yükleyip kesim alanına götürdü.