Firarî katil zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Firarî katil zanlısı yakalandı

Firarî katil zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ramazan bayramının 1. günü Dere Mahallede Zeki Ö.(30) isimli şahıs husumetlisi olduğu öne sürülen komşusu Kıral D. (32) tarafından silahla vuruldu. Zeki Ö. hayatını kaybederken olayın ardından firar eden Kıral D. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin desteği ile yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Gözü dönen baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
Gözü dönen baba, tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Firarî katil zanlısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:52:02. #1.15#

title