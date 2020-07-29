Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettiren koca serbest bırakıldı, hükümlü kadın cezaevine gönderildi.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettiren koca serbest bırakıldı, hükümlü kadın cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, jandarma ekiplerince dün Kovid-19 testi için Yüreğir Devlet Hastanesine Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirilen hükümlü Songül B. (31) ve kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlediği operasyon düzenleyen ekipler, tekrar kaçmaya çalışan Songül B. ve Onur B'yi havaya ateş açarak yakaladı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

Zanlılardan Onur B, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Karısı Songül B. ise işlemlerinin ardından Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Songül B, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin, eşinin kendisini neden kaçırdığı sorusuna, "Beni çok seviyor." diyerek cevap verdi.

Eşine, kendisini kaçırmazsa intihar edeceğini söylemiş

Hükümlü Songül B'nin polis merkezindeki ifadesinde, Kovid-19 nedeniyle 4-5 aydır çocukları ve eşiyle görüşemediğini, açık cezaevinden Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edileceği için dün hastaneye test yaptırmaya gittiğini belirttiği öğrenildi.

Songül B'nin, hastaneye gittiği sırada eşinin araçla kendilerini takip ettiğini, çıkışta jandarma aracından atlayarak kocasının kullandığı park halindeki minibüse bindiğini, Onur B'ye kendisini kaçırmazsa cezaevinde intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine olay yerinden kaçtıklarını söylediği belirtildi.

Onur B'nin de test için hastaneye götürülen eşinin jandarma aracından atlayarak minibüsüne bindiği, aracı sürmezse intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerinden kaçtıklarını anlattığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Olay

İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Songül B. (31), dün Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirilmişti.

Hükümlü kadın, ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçmıştı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş bulmuştu.

Kaynak: AA