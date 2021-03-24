Firari iki şüpheli yakalanarak tutuklandı
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Firari iki şüpheli yakalanarak tutuklandı

24.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:38
Firari iki şüpheli yakalanarak tutuklandı

Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan firari 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan firari 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunda hırsızlık suçundan 3 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan M.S. ve tehdit suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası ile aranan B.A. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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